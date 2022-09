Baby spacciatore sorpreso nel parco, catturato dopo un rocambolesco inseguimento

Rocambolesco inseguimento, nel pomeriggio di giovedì, per gli agenti della Municipale che alla fine hanno acciuffato un baby spacciatore. Il personale della Locale era impegnato in un servizio al contrasto dello spaccio di stupefacenti all'interno del parco della Cava quando, a monte del laghetto, hanno notato una bicicletta che sembrava essere abbandonata e quando hanno iniziato gli approfondimenti sulla due ruote è spuntato il ragazzino. Al momento di essere identificato, però, il minorenne è fuggito riuscendo a far perdere le prorprie tracce e a causa di questo comportamento sospetto gli agenti hanno iniziato a battere l'area verde per cercare di individuarlo. Il giovane è stato rintracciato poco dopo mentre si nascondeva tra le auto ferme in un parcheggio poco distante e, alla vista dei suoi inseguitori, si è disfatto dello zaino che aveva con sè.

Tutti indizi che hanno fatto scattare l'allarme nella mente degli agenti i quali, una volta bloccato, hanno cercato di metterlo alle strette per fargli rivelare dove aveva nascosto la tracolla. Aiutati dal padre del minorenne, arrivato sul posto chiamato dal figlio, e col supporto di alcuni testimoni alla fine il minorenne è crollato svelando il nascondiglio. Recuperata la tracolla, la perquisizione ha permesso di scoprire che al suo interno vi erano 50 grammi tra hashish e marijuana oltre a 120 euro in contanti e tutto il meteriale per confezionare le dosi di stupefacente. Un ulteriore approfondimento nell'abitazione del giovane, svolto con l'ausilio dei cani antidroga, ha permesso di recuperare altri 5 grammi di stupefacente e un secondo kit dello spacciatore.

Al termine del controllo il minorenne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio come ha disposto il Tribunale dei Minori che ha sottoposto al vincolo del sequestro penale tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, oltre alle banconote e il materiale per la preparazione delle dosi. Attualmente il ragazzo è stato denunciato a piede libero, in attesa del processo al Tribunale dei Minori di Bologna.