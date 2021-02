Danneggiano auto e incendiano panchine, uno di loro si vanta sui social: presa una banda di vandali

Panchine bruciate e auto della polizia Municipale vandalizzate, dei veri e propri raid distruttivi quelli che a dicembre hanno visto l'amministrazione del comune di Coriano finire nel mirino di un gruppo di vandali. Gesti sconsiderati che, in un primo tempo, hanno fatto pensare al fermento che c'era nel paese per la realizzazione della tanto contestata antenna 5g. Le indagini dei carabinieri, tuttavia, fin dall'inizio avevano escluso che il movente potesse essere quello delle contestazioni all'impianto telefonico anche monitorando i vari gruppi Facebook e le immagini delle telecamere a circuito chiuso.

L'attenzione dei militari dell'Arma si è così spostata su un ragazzino di 17 anni che, proprio sul suo profilo social, aveva pubblicato come trofeo le immagini dei raid vandalici. Il cerchio si è stretto intorno al minorenne e alla sua "banda", composta da altri 3 coetanei, che con un'incredibile sfrontatezza non esitavano a mettere in mostra le foto delle scorribande. I quattro sono stati così convocati in caserma e, alla fine, denunciati a piede libero. L'inchiesta, tuttavia, non è terminata in quanto gli inquirenti dei carabinieri sono certi che il gruppo dei vandali sia più ampio e sono in corso ulteriori accertamenti per identificare tutto il gruppo che dovrà rispondere di danneggiamento aggravato.