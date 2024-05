Baci da Riccione: la festa di fine anno del liceo Volta-Fellini celebra la libertà e la creatività

Sabato 1 giugno, alle ore 21, nella splendida cornice di Villa Lodi Fè va in scena la creatività artistica che si unisce alla cultura e al sapere artigianale. Gli studenti delle classi 5B e 5E di “Design moda” dell’indirizzo artistico del liceo Volta-Fellini di Riccione presentano l’iniziativa “Baci da Riccione - Freedom” in cui propongono le loro collezioni per festeggiare il termine del percorso scolastico in un’atmosfera di creatività e glamour.

Le creazioni degli studenti, seguiti dalle docenti Patrizia Conti e Mirta Frascaroli, saranno presentate a un pubblico composto anche da esperti del settore, della stampa e dell’informazione. La sfilata, che prende il nome di “Freedom”, nasce dalla riflessione sul concetto di libertà e su ciò che significa oggi questa parola associata all’universo femminile e sulla realtà che restituisce esempi di donne pienamente realizzate ma anche situazioni in cui la libertà individuale è fortemente compromessa. Gli oltre trenta capi realizzati dai ragazzi intendono infatti restituire la visione di una donna libera di essere se stessa anche attraverso il proprio look.

L’evento, che per tradizione conclude l’anno scolastico, sarà un momento di festa al quale parteciperanno tutti gli studenti del Liceo Volta-Fellini e le loro famiglie. L’evento, con il patrocinio del Comune di Riccione, è aperto a tutti ed è a ingresso libero.