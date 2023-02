I campioni di Backgammon si sfidano a Rimini nella prima tappa del Campionato italiano

"Tabulae" pronte all'hotel Ambasciatori di Rimini dove, dal 23 al 26 febbraio, si terrà la prima tappa del Campionato italiano di Backgammon uno dei giochi più antichi del mondo e nello stesso tempo uno dei più attuali che vanta appassionati in tutto il mondo. Organizzato dall’ASD Circuito Nazionale Backgammon, un’associazione preposta ad organizzare il Campionato Italiano attraverso un circuito di tornei distribuiti nel territorio nazionale, la tappa riminese vedrà sfidarsi oltre 70 giocatori appartenenti alle categorie "Campioni" ed "Esperti" provenienti dall'Italia e dall'estero. Tra gli italiani saranno presenti il gran maestro Gorgio Castellano e Lorenzo Rinaldo del circolo di Milano, il romano Fabio Gullotta, il veneziano Andrea de Zandonati, la padovana Laura Monaco mentre tra i giocatori stranieri il plurititolato georgiano Nodar Gagua, l’olandese Paulus Kesteloo Van Rooijen, il romeno Daniel Tudose.

La prima giornata, quella di giovedì 23, si aprirà un approccio di benvenuto ma le gare inizieranno venerdì con un primo torneo di riscaldamento, a seguire sabato l’evento principale 7° Rimini Open che terminerà domenica. Sabato mattina si terrà un seminario tenuto da Gianlazzaro Sanna e dal riminese Vincenzo Riceputi che illustreranno varie spiegazioni di tecnica di gioco e riporti di strategia. Quest'ultimo è un top player di questo gioco che in oltre 20 anni lo ha portato a raggiungere importanti risultati anche a livello internazionale con un palmares di tutto rispetto che gli ha permesso di scalare la classifica nazionale.

"Una passione che è cresciuta nel tempo e che mi ha portato non solo in giro per l’Italia ma, anche, per il mondo seguendo i vari tornei - spiega il medico dentista Riceputi. - E’ un gioco della mente ma dove serve anche un pizzico di fortuna e, negli anni ’80, in Italia ha avuto un vero e proprio boom. In 5000 anni di evoluzione è diventato il gioco con il più sapiente dosaggio di abilità e fortuna. I programmi di analisi delle partite, l’affermarsi di circuiti internazionali e l’approdo su Internet ne hanno favorito l’evoluzione. Ora qui a Rimini, dove praticamente gioco in casa, spero di fare bella figura ma ci sono avversari molto forti”.