Bagni della stazione chiusi da mesi, presto di nuovo in funzione dopo le proteste

“Dopo un nuovo interessamento da parte della nostra Amministrazione, oggi, secondo informazioni assunte da Ferrovie dello Stato, ci è stato riferito che i bagni pubblici della stazione di Cattolica saranno rimessi in esercizio nel giro di poco tempo". Così la sindaca Franca Foronchi interviene per aggiornare sullo stato dei servizi igienici della stazione di Cattolica.

"Erano stati chiusi mesi fa per motivi di funzionalità e più recentemente dietro un intervento dei Vigili del fuoco. Ferrovie dello Stato, che ha competenza esclusiva su tutta l’area della stazione, si sta adoperando per avviare il cantiere per la riqualificazione dell’intero scalo di Cattolica. La chiusura dei bagni ha creato molti disagi per passeggeri e cittadini. Come Amministrazione abbiamo più volte contattato il dipartimento delle Ferrovie di Ancona facendo presente il disservizio. Ci era stata prospettata una prima ipotesi, ovvero di posizionare dei bagni chimici mobili anche prima della partenza dei lavori. E dopo un’ulteriore nostra richiesta, Ferrovie dello Stato ha deciso di riattivare gli attuali bagni. Secondo quanto ci è stato riferito, si tratta di un intervento che renderà i servizi operativi e funzionanti nel giro di poco. Il posizionamento dei bagni chimici avrebbe richiesto infatti più tempo. Saranno comunque installati al via dei lavori di riqualificazione che partiranno non appena verrà formalizzata l’ultima autorizzazione al subappalto. Noi intanto continuiamo a tenere sempre alta l’attenzione sulla zona e a tenerci sempre in contatto con Ferrovie dello Stato”.