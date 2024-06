Il Bagnino d'Italia aspetta il Tour de France. "Evento mediatico unico per far vedere quanto è bella Rimini"

Il Bagnino d’Italia, al secolo Gabriele Pagliarani, ora si veste di giallo e aspetta il Tour de France. Durante gli scorsi giorni ha fatto tappa, a bordo della sua bicicletta, in visita a tutti i monumenti della città. E ora fino al grande giorno della Firenze-Rimini, prima tappa del Tour 2024 di sabato 29 giugno, resterà vestito rigorosamente di giallo. Come è stato per l’Adunata Nazionale degli Alpini, secondo Pagliarani il Tour de France va affrontato con il giusto approccio “perché è un evento mediatico senza eguali, ci sono collegate le tv di tutto il mondo e dobbiamo capire che oltre all’evento sportivo c’è l’eco del nome di Rimini ovunque. Dall’estero vedranno i nostri paesaggi, dall’entroterra alla spiaggia, è un’opportunità che ci viene regalata e non dobbiamo sprecarla”.

Gabriele, lei oltre a essere il Bagnino d’Italia è anche un appassionato di ciclismo. Cosa significa avere sul territorio il Tour de France?

“Si tratta di uno tra gli eventi sportivi più seguiti al mondo, per cui non dobbiamo fermarci ai soli ritorni economici che ci saranno nella giornata del 29 giugno, bisogna capire che la tappa è il fiore all’occhiello di una campagna pubblicitaria. Consentirà di far vedere al mondo la bellezza del nostro entroterra, di San Marino e delle nostre spiagge. Deve essere un biglietto da visita per invogliare chi ci vede in tv a venire in vacanza a Rimini, ecco perché dobbiamo farci trovare pronti”.

Tour de France opportunità per un turismo di massa o solo legato agli appassionati di cicloturismo?

“Entrambe le cose, può colpire chi ama il mare come chi punta a vacanze legate al cicloturismo. Dobbiamo comunicare che qui abbiamo spiagge organizzate e servizi come pochi altri, ma anche ottime opportunità per un altro tipo di turismo. Io tre volte la settimana vado in bicicletta fino a Ravenna e Fano e ogni volta mi innamoro a osservare i nostri paesaggi. Dobbiamo essere bravi a spiegarlo. Chi capisce di turismo sa che la visibilità è tutto, le cose bisogna farle: io ad esempio sono una goccia in mezzo al mare, ma cerco sempre di essere positivo, di darmi da fare per pubblicizzare la mia Romagna. E’ vero, quello del Bagnino d’Italia è un ruolo che mi piace, mi calo nella situazione, ma tutto serve per far parlare”.

Che previsioni avete in vista del fine settimana del Tour?

“Sappiamo che avremo un 70/80 mila persone che si fermeranno per qualche giorno in città. Questi eventi nell’immediato aiutano sicuramente albergatori e bagnini, creano poi indotto per bar, ristoranti, negozi. C’è da dire con tutta onestà che in questo giugno la spiaggia è viva nei fine settimana, ma su settimana finché non finiscono gli esami nelle scuole si va più a rilento. Però dobbiamo davvero guardare oltre alla data della gara, dobbiamo creare una bella cartolina perché ci guardano e queste deve servire per invogliare nuovi clienti nel futuro a venire a Rimini”.

Il bagnino d’Italia tra l’altro è già sui pedali vestito di giallo…

“Ho voluto fare una piccola campagna social con foto e video, del Bagnino d’Italia vestito di giallo. Non sarà granché, ma deve servire per farci conoscere. Terminato il Tour de France anche il bagnino d’Italia andrà in Tour, girerò in varie regioni per visitare una lunga serie di stabilimenti balneari. E’ un progetto per aprire un confronto e un dialogo con le altre località e per dire Rimini e il Bagnino d’Italia sono in prima linea. Lo scorso anno ho affrontato 52 tappe, quest’anno mi concentrerò su Calabria, Sardegna, Sicilia e Isola d’Elba. So che da molti non vengo capito o criticato, ma credo sia sbagliato stare con le mani in mano o criticare tutto quello che è novità. Per questo faccio di tutto per farmi conoscere, per far parlare della mia città e anche non lo nego per creare con il Bagnino d’Italia un personaggio”.