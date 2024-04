Bagno di folla per la 'Pasqua diffusa' di Bellaria Igea Marina

La Pasqua di Bellaria Igea Marina ha fatto ancora centro, riconfermando il format dell’evento diffuso come soluzione di grande successo e trasversalità, capace di ricreare le atmosfere di una grande discoteca a cielo aperto per il divertimento di ogni fascia d’età con spettacoli adatti per tutti: adulti, giovani e bambini. A partire dall’Hit Parade Party con Radio Bruno di sabato 30 marzo presso il Viale Ennio di Igea Marina, fino alla serata di domenica 31 con ben sei palchi in contemporanea lungo il viale pedonale P. Guidi, la città ha proposto una grande festa diffusa: un percorso musicale che ha collegato tra loro diversi generi di musica e spettacolo da Jerry Calà “Una vita da libidine” Concert Show che ha riempito interamente il piazzale Don Minzoni. Gli Equipe 84 – La Storia in tour, seguitissimi presso il palco in zona stazione; fino ai Cartoon band Banana Split che insieme a Guiomar Serina hanno riproposto le sigle dei cartoon più iconiche; i sound boogie dei Balck Ball Boogie che hanno fatto danzare il pubblico sulle note dello Swing e Rock ‘n’ Roll e la musica dance del Radio Party 90 finanche al meet&greet degli youtubers Rimoldigno e papà Rimo, amatissimi dalle nuove generazioni. Un evento a 360 grandi che ha animato per due intere serate i centri cittadini della città attirando numerosissime presenze, superando addirittura quelle registrate per il Capodanno appena trascorso. Il clima clemente e i tanti eventi collaterali durante il periodo festivo, hanno contribuito al successo dei festeggiamenti della “Pasqua Musica diffusa” portando a festeggiare assieme persone di tutte le età dai più giovani fino agli adulti, accontentando in un’unica soluzione i gusti musicali e di intrattenimento di tutti.

"Una Pasqua entusiasmante! - chiosa il Sindaco Filippo Giorgetti - La città, grazie ai numerosi eventi sportivi e di animazione proposti in questo periodo oltre alla capacità dei nostri operatori, si è dimostrata particolarmente attrattiva e dunque scelta da tanti turisti per le proprie vacanze pasquali. L’evento della “Pasqua diffusa” è un format ormai sempre più affermato, sostenuta anche dalle tante attività aperte, a fare da cornice alla festa: un buon preludio che lascia ben pensare alla buona partenza della stagione alle porte".