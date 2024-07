Balamondo conquista il cuore di Riccione tra folklore della Romagna e contaminazioni

Sabato 13 luglio il “Balamondo World Music Festival” è arrivato a Riccione con l’energia travolgente di Mirko Casadei e della sua Big Band, accolti da una folla entusiasta in piazzale Ceccarini che ha cantato i brani più iconici che hanno fatto la storia della musica da ballo italiana. La sinergia tra i musicisti e gli spettatori ha creato da subito un clima di grande festa e condivisione: “Ciao, ciao, ciao, ciao mare! Sulla sabbia è nato un fiore, nel mio cuore un grande amore” ha travolto davvero tutti, evidenziando il potere unificante della musica che rievoca ricordi senza tempo.

Insieme a Mirko Casadei e alla sua band, anche Sibode Dj e Avincola che ha interpretato i brani del cantautore romano Enzo Carella, tra cui “Carmé” e “Amara”: sul palco gli artisti hanno portato la propria musica per fonderla con il liscio e la tradizione popolare.

Ad accogliere il “Balamondo World Music Festival” l’assessore Mattia Guidi che ha dato a tutti appuntamento al giorno seguente, domenica 14 luglio, per il concerto della rassegna “Albe in controluce” interpretato dalla Mirko Casadei PoPular Folk Orchestra e da Dardust. La spiaggia affollata di piazzale Vittorini ha bissato il successo della serata di sabato, in un’atmosfera unica e sognante, resa ancora più magica dalle note del pianoforte di Dardust, dalle indimenticabili canzoni della tradizione romagnola, cantate da tutti in riva al mare, mentre una coppia di ballerini si è esibita sul palco.