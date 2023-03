Balconi Fioriti, affidata a Noi della Rocca la gestione delle prossime due edizioni

Sarà Noi della Rocca a gestire le edizioni 2023 e 2024 della manifestazione Balconi Fioriti: premiata dunque la candidatura dell’associazione culturale santarcangiolese all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di progettazione, organizzazione e realizzazione dell’evento, pubblicata alla fine del mese di febbraio dallo Sportello attività economiche dell’Unione di Comuni Valmarecchia. Noi della Rocca ha presentato una proposta progettuale in linea con i requisiti richiesti dall’Amministrazione comunale, che riguardavano in particolare la caratterizzazione e la specializzazione ulteriore della manifestazione, il coinvolgimento di associazioni, scuole, altri eventi e realtà locali, il rinnovamento dell’organizzazione generale della manifestazione nel suo carattere di festa green con il potenziamento del profilo ecologico e plastic free.

“Noi della Rocca ha risposto con una proposta tesa a valorizzare il tema della festa, accanto al mercato floreale, con la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, la valorizzazione dei partecipanti e la presentazione di un piano comunicazione innovativo. L’affidamento è valido per il 2023 e 2024 e potrà eventualmente essere rinnovato anche per il 2025, permettendo all'organizzatore e al Comune di valutare i risultati delle progettualità in un orizzonte più lungo della singola annualità”, dichiara l’assessora alle Attività economiche, Angela Garattoni. “Per quanto riguarda invece le date di svolgimento, questa prima edizione si svolgerà nel secondo fine settimana di maggio per evitare sovrapposizioni con altri eventi già in calendario”.

Per il resto, la formula di Balconi Fioriti resterà quella consolidata, a partire dalla collocazione in centro storico e più precisamente nelle piazze Ganganelli, Marini e Marconi, all’Arena Supercinema e al Campo della Fiera, nonché nelle aree limitrofe che comprendono le vie Don Minzoni, Cavour, Molari, Matteotti e Saffi, con la possibilità di ospitare fino a 150 banchi. Fiori e piante continueranno a essere protagonisti della manifestazione insieme al verde privato e pubblico, agricoltura, progettazione di spazi verdi e outdoor, tecniche di coltura, percorsi naturalistici o tematici come giardini aperti e balconi, nonché benessere della persona (cibo biologico, cura della persona, ecc). Altri temi centrali potranno essere l’ambiente, l’economia circolare, l’agricoltura biologica, il risparmio energetico, l’autoproduzione, il recupero di colture e prodotti tradizionali.

L’evento – che sarà come sempre a ingresso gratuito – potrà inoltre prevedere mostre a tema, laboratori, animazioni e iniziative collaterali, oltre al tradizionale concorso a tema floreale che negli anni ha premiato il balcone più bello. Particolare rilevanza, infine, dovrà essere riservata alla storia e alle tradizioni di Santarcangelo e della manifestazione stessa, valorizzando le produzioni e l’artigianato di qualità, le imprese sociali e giovanili presenti sul territorio.