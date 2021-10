Ballavano all’interno del locale e senza la mascherina: chiuso per 5 giorni un ristorante

L’intervento si è svolto venerdì sera intorno alle 23 quando il personale della Polizia Locale in servizio in borghese, si è presentato al ristorante

È stato sanzionato con una chiusura per cinque giorni un ristorante a seguito dei controlli condotti dalla squadra amministrativa della polizia locale per il rispetto delle normative anti-Covid. Le verifiche fanno seguito all’esposto presentato al comando della Polizia Locale da alcuni residenti della zona, per segnalare la musica troppo elevata e l’eccessivo vociare proveniente dal ristorante.

L’intervento si è svolto venerdì sera intorno alle 23 quando il personale della Polizia Locale in servizio in borghese, si è presentato al ristorante. Dopo essersi qualificati con la titolare, una donna di cittadinanza nigeriana e residente a Rimini, gli agenti sono entrati nel locale accertando la presenza di numerosi clienti intenti oltre che a cenare anche a ballare, tutti privi di mascherina.

Una condotta vietata dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione dal contagio da Covid 19, punita con 5 giorni di chiusura e una sanzione pecuniaria di 280 euro. La titolare è stata inoltre sanzionata per il mancato rispetto dell’articolo 20 del codice della strada in quanto all’esterno erano presenti tavolini e sedie che occupavano il percorso pedonale impedivano il libero passaggio delle persone.