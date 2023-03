Ballerine in vetrina nella storica boutique di Rimini

Ballerine in vetrina per reclamizzare “Les Follies Circus”, il nuovo live-show in programma al Mamì Bistrot di Rivabella il prossimo 7 aprile. L’idea nasce da una “feat” tra Severine Isabey, creatrice del bistrot di via Paolo Toscanelli, e Patty titolare del negozio di abbigliamento “Rainbow” al civico 42 di via Mentana a Rimini. Sabato 25 marzo (dalle ore 17) le celebri “Cocotte” del Mamì saranno in vetrina nella storica boutique riminese, dal 1979 uno dei negozi di riferimento dello shopping rivierasco. Avvolte nei loro splendidi costumi di scena, daranno un saggio del loro repertorio artistico, quello che si potrà gustare in esclusiva il prossimo 7 aprile nel teatrino sul lungomare di Rivabella.