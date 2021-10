Ballerini deceduti nel deserto, Giampiero Giarri protagonista dei musical di Aquafan e Oltremare

Tre italiani hanno perso la vita a Riad, in Arabia Saudita, a causa di un incidente nel deserto. Le vittime sono Antonio Caggianelli, Giampiero Giarri e Nicolas Esposto, noti ballerini. Con loro altri due colleghi. I tre erano giunti nel Paese arabo per esibirsi. Approfittando del giorno libero, i giovani avevano deciso di partecipare a una gita nel deserto ma, per cause ancora da accertare, i veicoli su cui viaggiavano sono finiti in una scarpata. Oltre ai tre italiani, sono morte anche altre due persone del posto. La comitiva partita alla volta del deserto era composta da dieci persone in totale, tutti cittadini italiani. La Farnesina ha informato le famiglie. Tra i feriti tre sono stati trasportati in ospedale, uno è in prognosi riservata, un altro con collare e il terzo con fratture varie. Antonio Caggianelli, 33 anni di Bisceglie, era considerato uno dei talenti emergenti della sua generazione. Giampiero Giarri, anche lui un ballerino, era residente a Tor San Lorenzo ma molto conosciuto anche a Riccione dove aveva lavorato sia ad Aquafan che a Oltremare nell'ambito degli spettacoli organizzati dai parchi. I colleghi della Perla Verde, in un post su Facebook, hanno voluto ricordarlo.