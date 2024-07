Balli abusivi sulla spiaggia e alcol ai minorenni: denunciati due bagnini

Un'orda di giovani che ballava sulla spiaggia, tra luci stroboscopiche e dj con tanto di consolle impianto da fare invidia a una discoteca, e alcol servito ai minorenni dai bar allestiti nell'area sono costati la denuncia a due distinti bagnini di Riccione. Questo il bilancio dei controlli amministrativi messi in campo nella serata tra venerdì e sabato dalla Divisione amministrativa della Questura di Rimini e dalla Polizia Locale della Perla Verde che hanno svolto un servizio mirato nella zona del Marano. Gli agenti hanno accertato come sulle spiagge fossero in corso delle feste danzanti a tutti gli effetti con la creazione di piste, allestimenti per la musica e aree recintate il tutto senza le apposite licenze. Alla richiesta di esibire le autorizzazioni, i due bagnini concessionari delle aree demaniali non sono stati in grado di esibire sia le dovute documentazioni per lo spettacolo e per l’agibilità degli ambienti. Oltre a questo, il monitoraggio degli avventori e del personale preposto alla vendita di alcolici, ha fatto emergere come in uno dei due locali era stato venduto dell'alcol a un minore di anni 18. Al termine degli accertamenti, quindi, i gestori degli stabilimenti balneari sono stati sanzionati per la mancanza della licenza di pubblico spettacolo e denunciati per l’assenza dell’agibilità degli ambienti.