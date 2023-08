Balli proibiti e strutture non autorizzate, 10 le sanzioni durante i controlli ai chiringuito

Sono numerosi i controlli che la Polizia locale di Rimini ha eseguito sui chiringuito durante i mesi estivi. Un’attività finalizzata a verificare i comportamenti irregolari e il rispetto delle norme che vietano l’attività di ballo sull’arenile e la prosecuzione della musica oltre la mezzanotte.

Dal report fornito dagli uffici di polizia amministrativa emerge che gli interventi eseguiti sull’arenile per il controllo notturno di queste strutture hanno portato a riscontrare 10 episodi di violazione della normativa e dunque ad altrettante sanzioni.

Tra le violazioni contestate alle 10 attività irregolari, si evidenzia il ballo sull’arenile, proibito dall’art 21 del piano dell’arenile, che comporta una sanzione di 1032 euro. A queste si aggiungono le violazioni agli articoli 68 e 80 del Tulps, per le quali sono previste una sanzione (da 258 a 1549 euro) più una denuncia penale. In 2 casi sono state rilevate anche strutture non autorizzate vietate dall’articolo 1160 del codice della navigazione. Violazioni che comportano anche in questo caso una denuncia all’Autorità Giudiziaria in quanto di tipo penale.

Ricordiamo che nel Comune di Rimini le manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento musicale nei chiringuito sono state confermate per un massimo di 64 iniziative per l’intera stagione, fino alle ore 23,30, come previsto dalle precedenti linee guida.

La novità introdotta quest’estate riguarda il limite posto al numero di manifestazioni di pubblico spettacolo che si possono protrarre oltre le ore 23,30, ovvero fino all’una. Mentre in precedenza erano consentiti due eventi a settimana, da quest’estate è stato possibile autorizzare solo due eventi per l’intera stagione estiva, ad eccezione degli eventi organizzati per il weekend della Notte Rosa e per il Ferragosto.