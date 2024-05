Balli sulla sabbia, mangiafuoco e degustazioni, svelato il programma di "Piacere Spiaggia Rimini"

Presentata da Piacere Spiaggia Rimini la programmazione estiva di tutte le attività ed eventi che si terranno sulla spiaggia di Rimini - presso lo stabilimento balneare 54 “Le Spiagge” - e con essa si inaugura la stagione estiva 2024. Alla presentazione hanno preso parte tantissime autorità dell’amministrazione pubblica e del mondo balneare e del turismo, per poter accogliere le proposte di quest’anno e collaborare tutti insieme per la riuscita di questa nuova splendida estate Riminese. Dopo il grandissimo successo della stagione balneare 2023, quest’anno come ogni anno si vuole alzare ancor di più l’asticella: sia dal punto di vista culturale e solidale che per quanto riguarda le attività e gli eventi svolti in spiaggia.

Il calendario è come sempre veramente ricco di contenuti e progetti, se si pensa che ogni anno vengono proposti in spiaggia tantissimi piccoli eventi ed attività come il risveglio muscolare, i tornei sportivi, l’animazione per i bambini oltre che i grandi eventi come La Notte Rosa in Riva al mare. La spiaggia con il format Un Mare di Sport si riempirà di eventi sportivi - Super Coppe, No gravity yoga, Tornei BeTable, Tornei di FootVolley, Tornei di Beach Volley, Pilates, Camminata metabolica, RunRise, Sup Yoga sull’acqua, Tornei di Beach Tennis, Tornei di Taqball e tanto altro - aperti agli amanti dello sport, che siano professionisti o amatoriali appassionati.

Alcuni di questi eventi vedranno l’organizzazione dell’associazione FootVolley Rimini, da Shark Sport Events, da Marea Events e di Rimini for Mutoko. Torna per il secondo anno in spiaggia “Privacy on the Beach” che alla sua quarta edizione regala agli ospiti della spiaggia un palinsesto ricco di momenti interattivi e coinvolgenti con momenti di riflessione e discussione. È proprio per tale motivo la prima festa a livello nazionale dedicata alla sicurezza e alla protezione dei dati personali, che affronta questi temi così importanti con uno spirito più “leggero” e smart. Una giornata piena di interviste, giochi, musica e tantissime attività tutte da vivere. La notte rosa – evento oramai consolidato nel panorama riminese – si trasforma portando in spiaggia non solo i classici format come Un Mare di Vino, un Mare di Fuoco e la passeggiata sotto le stelle, ma per la prima volta – con deroga comunale - diventa il palcoscenico di tantissimi spettacoli, sotto una veste completamente nuova.

La musica anni 70, 80 e 90 farà ballare tutti con i piedi sulla sabbia ed illuminati da un tetto di stelle. Una serata piena di emozioni tra balli, spettacoli di mangiafuoco e danzatori ed ovviamente prelibate degustazioni, con i fuochi d’artificio che, come ogni anno, chiudono questa straordinaria esperienza. Tra le emozioni da vivere quest’anno non può mancare certamente la suggestiva messa di Ferragosto all’alba in riva al mare che accoglie tantissime persone, tra grandi e piccini.

La solidarietà rimane un pilastro in questa stagione balneare e tornano importanti appuntamenti solidali, organizzati per raccogliere fondi per enti benefici locali e onlus del territorio, come il torneo Piccoli Grandi Cuori Onlus - oramai evento cardine delle estati riminesi - ed il torneo di Spikeball organizzato con Cittadinanza Onlus.

La cultura quest’anno la fa quasi da padrona con l’organizzazione di ben due mostre sulla battigia, ma solo la prima mostra è stata presentata in anteprima quest’oggi: "Mafalda – Una bambina dalla parte delle donne", che si terrà dal 1° luglio al 15 settembre 2024 dal bagno 100 al 151. Mostra nata per omaggiare il personaggio di Mafalda per il suo 60esimo anniversario. La stagione balneare 2024 sarà certamente dinamica, esplosiva, rilassante, sportiva, divertente e piena di novità quindi certamente la programmazione estiva non si limiterà ai tantissimi appuntamenti che sono stati dati ma ci saranno di volta in volta entusiasmanti sorprese.