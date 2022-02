Balneari, incontro con Giuseppe Conte. Croatti: "Le gare prevederanno tutele e criteri chiari"

Incontro tra le associazioni di categoria dei balneari e il Movimento 5 Stelle. Alla presenza del presidente Giuseppe Conte. All'appuntamento era presente anche il senatore riminese Marco Croatti. "Con i rappresentanti di categoria dei balneari, il Movimento 5 Stelle ha avuto una interlocuzione sana, cruciale in questa fase in cui il tempo stringe e ci sono da prendere decisioni rapide. Come ha ribadito il presidente Conte, il comparto è sicuramente una filiera produttiva che va sostenuta e valorizzata al meglio. Lavoreremo pertanto in Parlamento per accompagnare imprese e lavoratori verso i nuovi meccanismi di gara che partiranno dal gennaio 2024".

L'obiettivo è chiaro: dare a tutti precise garanzie. "Il diritto dei nuovi cittadini di subentrare nel settore non significa che vadano scaraventati per strada altri senza una ratio - prosegue Croatti -. Siamo al lavoro proprio su questi aspetti: la tutela delle pmi a carattere familiare, i canoni congrui da fissare attraverso parametri economici differenti da regione a regione e anche tra aree diverse dello stesso comune, gli indennizzi a carico del subentrante da stabilire anche qui con percorsi chiari, che tengano conto del reale valore economico dell'azienda in tutte le sue componenti. Di fronte a tutto questo, siamo convinti che si possa raggiungere un risultato ragguardevole, che possa migliorare l'offerta per i cittadini e allo stesso tempo consenta di dare maggior valore a un patrimonio statale dal valore inestimabile".

E conclude: "Non vogliamo dimenticare anche i lavoratori: la clausola sociale per loro è un altro perno del nuovo impianto normativo. Al contrario della Lega e di Fratelli d'Italia non stiamo vendendo a queste pmi sogni, ma solide realtà”.