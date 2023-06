Bambina di 5 mesi intrappolata nell'abitacolo dell'auto sotto al sole, salvata da vigili del fuoco e carabinieri

Momenti di paura per una bambina di 5 mesi che, nella mattinata di martedì, è rimasta intrappolata nell'abitacolo dell'auto ferma sotto al sole. A dare l'allarme, verso le 10.20, è stata la madre della piccola che uscita dalla vettura aveva lasciato le chiavi nel quadro. Pare che a causa di un malfunzionamento del veicolo all'improvviso sia scattata la sicura che ha bloccato tutte e quattro le portiere lasciando la donna fuori. Sul posto si è precipitata una pattuglia dei carabinieri e il personale dei vigili del fuoco con questi ultimi che, in pochi minuti, sono riusciti a riaprire le portiere. Per la mamma tanto spavento ma, alla fine, ha potuto riabbracciare la piccola che non ha riportato problemi.