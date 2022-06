Rimane incastrata con la mano nella porta dell'ascensore, bambina di 5 anni salvata dai carabinieri

Momenti di paura, nel tardo pomeriggio di giovedì, in un condominio di Marina Centro a Rimini dove una bambina di 5 anni è rimasta incastrata con la manina nella porta dell'ascensore. L'allarme è scattato poco prima delle 20 quando la piccola, una turista di Torino in vacanza coi genitori, è salita nella cabina per raggiungere l'appartamento preso in affitto. L'ascensore, dotato di una porta per l'ingresso e una per l'uscita, è arrivato al piano desiderato con la bambina che teneva la mano attaccata agli sportelli che quando si sono aperti hanno "risucchiato" le dita bloccandole. I genitori hanno subito chiesto aiuto e, sul posto, si sono precipitati i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118 oltre a una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri che si trovava in zona. I primi ad arrivare sono stati proprio i militari dell'Arma che, vista la situazione, hanno cercato di liberare la manina della bambina con tutte le cautele del caso. Gli sforzi dei carabinieri sono stati premiati e, alla fine, le dita sono uscite dalla porta con la piccola che è stata affidata alle cure dei sanitari di Romagna Soccorso. Portata in ospedale, per la ferita e per i suoi genitori si è trattato alla fine solo di un grosso spavento.