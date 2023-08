"L'ho vista esanime sul fondo della piscina e non ho esitato a tuffarmi"

"Mi chiamano 'eroe' ma io ho solo fatto quello che era necessario". E' diretto Vito Fasano, il ristoratore 45enne che lo scorso 18 agosto ha salvato una turista 12enne che stava annegando nella piscina di un residence di Misano Adriatico. Quel pomeriggio la ragazzina, di origini francesi e residente in Svizzera, si era tuffata nella vasca di un residence e i suoi lunghi capelli erano finiti nel bocchettone di aspirazione sul fondo bloccandola sott'acqua. Oggi, a 10 giorni dall'incidente, la piccola è stata dimessa dall'ospedale "Infermi" dove era ricoverata e con la brutta avventura alla spalle insieme ai genitori è andata a ringraziare quello che è comunque il "suo" eroe. E' stato lo stesso ristoratore infatti, il cui locale è accanto alla struttura ricettiva, ad intervenire per salvare la giovane. "Il primo a rendersi conto della situazione - ricorda Fasano - è stato un altro turista che ha dato l'allarme. Appena ho visto la piccola sul fondo non ci ho pensato un attimo, anche perchè mi sono reso conto che i minuti stavano passando, e mi sono tuffato".

Cosa è successo in quei momenti?

Ho raggiunto la bambina, che non dava segni di vita, e ho provato a tirarla su ma il bocchettone dell'aspirazione continuava a risucchiare i suoi capelli e non ce l'ho fatta. Sono riemerso e ho urlato di bloccare l'impianto per poi tornare sul fondo. Questa volta sono riuscito a farla riemergere ma, quando l'ho portata sulla sponda della piscina, era già cianotica.

Cosa ha pensato?

Sembrava che i minuti durassero secondi, ho capito che la situazione era molto grave e ho immediatamente iniziato le manovre di rianimazione e la respirazione bocca a bocca. Il mio unico pensiero è stato di riuscire a far respirare di nuovo la ragazzina, mi sono concentrato solo su quello mentre gli altri chiamavano l'ambulanza del 118. Anche quando sono arrivati i sanitari, e hanno proseguito la rianimazione, non mi sono mai staccato da lei e nella mia mente la incitavo a riprendersi. Appena ci sono stati i primi segnali di speranza mi sono sentito sollevato anche se ero consapevole che la situazione era ancora estremamente grave quando il personale del 118 è partito a sirene spiegate per portare la giovane al pronto soccorso dell'Infermi.

Come ha vissuto quei momenti in attesa di sapere se la 12enne sarebbe sopravvissuta?

Sono state ore lunghissime, mi hanno detto che si trovava in coma farmacologico e ho temuto il peggio. Poi, col passare del tempo, le notizie che arrivavano dall'ospedale erano sempre più incoraggianti. Di giorno in giorno le condizioni della giovane miglioravano sempre di più fino a quando è stata dichiarata fuori pericolo e, per me, è finita l'angoscia.

Oggi, a distanza di 10 giorni, la piccola e i suoi genitori sono venuti a trovarla, come è stato l'incontro?

Loro parlano pochissimo l'italiano e io non parlo in francese ma, comunque, ci siamo capiti. Sia per la ragazzina che per la sua mamma e il suo papà io sono un "eroe", ma ho già detto che non mi considero tale. Sono comunque molto felice che, alla fine, sia stata solo una brutta avventura e che tutto si è risolto per il meglio. Poter riabbracciare quella piccola è stata la mia più grande soddisfazione.