Bambine e bambini della scuola primaria di Cattolica tornano in biblioteca

Bambine e bambini della scuola primaria del Comune di Cattolica tornano in Biblioteca. Nella scorsa settimana sono stati due gli appuntamenti dedicati a loro e proposti dal Centro Culturale Polivalente. Ad aspettarli la favola musicale di Raffaele Maltoni: "La farfalla e la lumaca" che tratta di un viaggio alla scoperta dell'amicizia superando ogni diversità. Successivamente una lezione sul mondo e l'importanza delle api a cura dell'esperta Cristina Banfi. Proprio in questa occasione insegnanti ed alunni hanno ricevuto un saluto di "buon ritorno" da parte dell'Assessore alla pubblica istruzione Federico Vaccarini. Insieme a lui anche anche Simonetta Salvetti, Direttrice dei Servizi Culturali del Comune, Barbara Lepidio, che si occupa di tali attività per la biblioteca e Rosa Maria Fabbri, referente dei progetti per l'Istituto Comprensivo di Cattolica.

"Dopo una pausa forzata - commenta l'Assessore Vaccarini - siamo estremamente felici che gli spazi della nostra biblioteca tornino ad ospitare le attività dedicate alle scuole primarie. Un grazie va al personale del Centro Polivalente, ai docenti ed a tutti coloro che permettono a bambine e bambini di poter godere di servizi dalla grande qualità educativa. Da parte nostra, come Amministrazione, proseguiamo nel percorso tracciato dai servizi culturali-educativi per il raccordo tra le attività proposte dalla scuola e quelle svolte sul territorio".