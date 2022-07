A 5 anni si perde in spiaggia, ritrovato dopo quasi 1 ora a diversi chilometri di distanza

Nel pomeriggio di domenica 17 luglio, intorno alle 17.30, la pattuglia della polizia Municipale dedicata al servizio spiaggia - composta ieri da tre unità e impegnata principalmente nel contrasto all'abusivismo commerciale - è intervenuta in uno stabilimento balneare in zona Cagnona, a seguito della segnalazione dell'allontanamento di un bimbo di appena cinque anni, appartenente a una famiglia toscana in vacanza a Bellaria Igea Marina. Smarrimento avvenuto da alcuni minuti, per la comprensibile disperazione dei genitori. Sono pertanto subito cominciate le ricerche, con gli agenti della Municipale che hanno contattato anche gli agenti della Polizia Locale della vicina San Mauro Pascoli. Questi ultimi, al pari dei colleghi bellariesi, sono a loro volta scesi in spiaggia e fortunatamente, all'altezza del confine tra San Mauro Mare e Savignano, hanno rintracciato il bambino per poi affidarlo ai genitori. I quali hanno hanno potuto riabbracciare il piccolo dopo circa 45 minuti dalla segnalazione di smarrimento.