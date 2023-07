Bambino precipita dal terrazzo, trasportato in eliambulanza al "Bufalini"

Momenti di paura, nella prima mattinata di mercoledì, per un bambino di 8 anni precipitato nel vuoto. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 nella zona della stazione ferroviaria, a ridosso della rotatoria Montemaggi nei pressi della chiesa di San Nicolò, quando il piccolo è sfuggito al controllo dei parenti affacciandosi sul terrazzo. Per cause ancora in corso di accertamento, il bambino ha perso l'equilibrio ed è volato dal balcone precipitando per circa 5 metri. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i mezzi del 118 e una pattuglia della Polizia di Stato. Il ferito è stato soccorso dai sanitari che, vista la situazione, hanno allertato anche l'eliambulanza da Ravenna. Una volta stabilizzato, il bambino è stato trasportato al pronto soccorso dell'Infermi per essere trasbordato sull'elimedica che è partita alla volta del "Bufalini" di Cesena dove, secondo quanto emerso, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni nei medici.