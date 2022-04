Bambino rimane chiuso nell'abitacolo dell'auto, intervengono i vigili del fuoco

Momenti di apprensione, lunedì mattina a Coriano, dove un bambino del quale non è stata fornita l'età è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo di una vettura parcheggiata. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.15 in vi a della Pace quando, per cause ancora in corso di accertamento, le portiere si sono bloccate col piccolo dentro e sono risultati vani tutti i tentativi di riaprirle. E' stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco e, in attesa dell'arrivo del personale del 115, alcuni passanti hanno provveduto a coprire il tettuccio dell'auto con dei teli per evitare che il sole facesse aumentare la temperatura dentro l'abitacolo. I pompieri, arrivati sul posto, sono riusciti in pochi minuti a forzare le portiere e a liberare il piccolo che non ha avuto bisogno di cure sanitarie.