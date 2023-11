Scoperta maxi bancarotta fraudolenta internazionale, sequestrati 148 mezzi pesanti e beni per 10 milioni

Una maxi bancarotta fraudolenta, con ramificazioni anche all'estero, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Rimini che ha sequestrato beni per 10 milioni di euro costituiti da 148 veicoli tra camion e rimorchi e disponibilità finanziare nell'ambito dell'operazione Missing Trucks. Sono 8 le persone indagate di cui 2 soggetti di origine olandese, amministratori di altrettante società; un argentino, che sarebbe stato il prestanome; 3 emiliani, un bresciano ed un milanese domiciliato nei Paesi Bassi. Quest'ultimo, secondo quanto emerso dalle indagini, risulta ancora latitante e sarebbe il dominus che avrebbe messo in piedi il raggiro ricostruito dalle Fiamme Gialle volto a sottrarre il patrimonio di una importante società riminese operante nel settore del trasporto nazionale ed internazionale di merci per conto terzi. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è attualmente ricercato anche per l’esecuzione di quattro condanne definitive tra cui estorsione, bancarotta fraudolenta e traffico di stupefacenti.

Tutto sarebbe iniziato quando l'azienda romagnola era entrata in crisi e, con lo spettro del fallimento sempre più vicino, l'amministratore si era rivolto ad una società di consulenza comasca, collegata con un’omonima società olandese, gestita dal milanese. Questo, in particolare, pubblicizzava sul web fantomatici servizi volti al risanamento di imprese in grave difficoltà finanziaria avendo premura di sollevare le governance da ogni responsabilità civile e penale. In realtà, secondo quanto emerso dalle indagini, il "salvataggio" promesso dall'uomo consisteva in uno svuotamento di tutti i beni rimasti alla società ormai di fatto fallita il tutto in danno ai creditori e alle casse dello Stato. La "colpa" della bancarotta, quindi, sarebbe stata fatta ricadere su una “testa di legno” che in questo caso era rappresentata dall'argentino. A questo punto veniva effettuata la cessione dell’intero compendio aziendale della fallita ad una società bresciana, anch’essa sull’orlo del fallimento, apparentemente “terza” ma di fatto coinvolta nella frode, che provvedeva infine a vendere tutti i mezzi aziendali ad una società di trasporti imolese gestita da una parente dell’ex amministratore della fallita riminese che di fatto continuava a gestirla, che poteva quindi proseguire l’attività di trasporto merci senza più debiti.

Un articolato disegno, reso ancor più complesso dal coinvolgimento di società estere, svelato però, e interrotto in tempo per sequestrare tutti i beni, dagli investigatori riminesi. A carico di quest’ultima società è stato effettuato il sequestro dei 148 mezzi pesanti illecitamente distratti dalla procedura fallimentare. Le indagini finanziarie, svolte anche mediante la collaborazione delle autorità olandesi che hanno recepito un ordine investigativo europeo della Procura di Rimini, hanno nel frattempo consentito inoltre di ricostruire i trasferimenti verso il territorio olandese di somme di denaro per circa 400 mila euro, che sarebbero state sottratte illecitamente dai conti correnti della società fallita e che sono state sequestrate mediante ordini di congelamento emessi dal G.I.P del Tribunale di Rimini.

Decisivo in questa fase è stato il ruolo dell’Ufficio italiano presso Eurojust, l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale che aiuta le amministrazioni nazionali a collaborare per combattere il terrorismo e gravi forme di criminalità organizzata che interessano più di un paese dell’Unione. L’intervento dell’organizzazione sovranazionale ha consentito di assicurare una rapida esecuzione alle richieste di accertamenti bancari e di sequestri, con il risultato di aver individuato i conti riconducibili agli indagati prima che venissero svuotati.