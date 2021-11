Due banche assaltate nella notte: i criminali fuggono con un bottino di 15mila euro

Quarto colpo di fila in una settimana alle banche della Valconca, alle quali si aggiungono altre due spaccate avvenute nell'ultimo periodo. Nella notte fra giovedì e venerdì, sono stati ben due i colpi portati a segno dai malviventi. Intorno all’una, i criminali hanno fatto saltare il bancomat della Banca Malatestiana di Santa Maria del piano a Saludecio, ma non sono riusciti a portare via il bottino. Più tardi, alle 2.30, è stata forse la stessa banda a forzare la porta della Banca Popolare Valconca a Taverna di Monte Colombo e a portare via la cassaforte: un colpo che ha permesso ai ladri di intascare circa 15mila euro. Sui furti agli istituti bancari indagano i Carabinieri di Riccione.