Bancomat, carte di credito e pos in tilt: impossibile pagare e ritirare contanti

Mattinata nera per gli utenti di bancomat e carte di credito a causa di un tilt informatico che ha mandato ko sia gli sportelli automatici che i pos rendendo di fatto impossibile ritirare i contanti ed effettuare pagamenti.Disservizi a macchia di leopardo che, nel riminese, hanno interessato in particolar modo la zona sud della provincia da dove sono arrivate centinaia di segnalazioni per le tessere elettroniche rifiutate dai pos con numerosi negozi costretti a chiedere i pagamenti esclusivamente in contati. Ad essere offline sarebbero il circuito Mastercard, Visa e Pagobancomat e, secondo il sito Downdetector che monitorizza in tempo reale i disservizi della rete, ad essere maggiormente interessati sarebbero gli istituti di credito Unicredit, Intesa San Paolo, Bnl, Bper e Poste Italiane. Fonti interne ad alcune banche confermano "problemi generalizzati in fase di prelevamento e pagamenti". Secondo alcune segnalazioni le carte italiane non funzionano neanche all’estero.

Secondo quanto emerso i problemi sui pagamenti elettronici sarebbero stati causati da inconvenienti tecnici verificatisi sull'infrastruttura di Nexi e legati a un disservizio di Ibm, uno dei fornitori della paytech. In una nota Nexi, uno dei principali operatori di servizi di pagamento ha fatto sapere che "i disservizi che si sono verificati tra le 11.45 e le 12.15 in varie zone d'Italia per quanto riguarda i pagamenti con carte e bancomat che passano attraverso i circuiti gestiti da Nexi sono stati risolti e i servizi sono stati ripristinati". Nel pomeriggio, tuttavia, sono ancora segnalati numerosi disservizi. Il direttore della polizia postale, Ivano Gabrielli, spiega che gli agenti sono stati allertati da subito e mentre l'attività è in via di ripristino proseguono accertamenti e verifiche da parte della polizia.