Il cuore batte in rock, la band dei cardiologi torna sul palco per dare un aiuto al popolo ucraino

"Il cuore batte in rock". Domenica (24 aprile), all'House of Rock di Rimini, c'è in agenda una serata di musica e beneficenza, organizzata dai Doors To Balloon in favore del popolo ucraino. I proventi della serata saranno destinati per l’acquisto di materiale sanitario e verranno inviati tramite la onlus Heart&Music for Life. Stop War, Give Peace a Chance.

I D2B (Doors to Balloon) sono un gruppo di medici emiliano-romagnoli, con la passione della musica, composto dal dottor Fabio Tarantino, responsabile della unità operativa di Emodinamica di Forlì-Cesena (Guitars), Andrea Santarelli (Voice & Guitar), Carlo Tumscitz (Bass), Paolo Galli (Drums), Alberto Benassi (Keyboards), Raffaele Sabatini (piano). L’associazione Heart and Music for Life nasce nel 2010, e può essere considerata una naturale evoluzione del progetto D2B. La finalità è quella di impiegare le risorse e i proventi dell’attività musicale del gruppo in progetti sociali e di beneficenza.