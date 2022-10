Boato nel cuore della notte, la banda del bancomat butta giù dal letto un intero paese

Una esplosione che ha buttato giù dal letto tutti gli abitanti della frazione di Santa Maria del Monte, a Saludecio, quella avvenuta nella notte tra lunedì e martedì e che ha fatto saltare in aria il bancomat della filiale della Banca Malatestiana. Il botto è avvenuto verso le 3.45 quando, ad entrare in azione, sono stati i componenti della famigerata banda che prende di mira gli sportelli automatici. Dopo aver inserito l'esplosivo nella fessura che eroga i contanti, i malviventi hanno dato l'innesco che ha provocato l'esplosione e svegliato tutti i residenti. Sventrata la cassaforte, i ladri hanno fatto man bassa delle banconote per poi fuggire a tutta velocità facendo perdere le proprie tracce mentre nel frattempo è scattato l'allarme che ha fatto accorrere i carabinieri. Nonostante l'intervento dei militari dell'Arma, la banda era già sparita col bottino che dovrebbe essere ingente dal momento che secondo quanto emerso il bancomat era stato caricato nella giornata di lunedì. Gli inquirenti dei carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili per individuare gli autori del colpo.