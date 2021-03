Banda del buco in azione, tenta il colpo in un supermercato ma viene scoperto mentre mangia i biscotti

L'allarme è scattato nella notte tra lunedì e martedì quando, passata la mezzanotte, al 112 è arrivata la segnalazione di un uomo vestito di scuro che armato di martello stava cercando di ricavare un passaggio nella porta d’ingresso del supermercato Eurospin di Morciano già teatro, in passato, di eclatanti spaccate. Sul posto si è precipitata una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri e i militari hanno così trovato il buco decidendo a loro volta di entrare a caccia dei malviventi. Le ricerche hanno permesso di individuare, nascosto tra gli scaffali, il ladro che stava tranquillamente mangiando dei biscotti. Ad essere bloccato è stato un napoletano 27enne, già noto alle forze dell'ordine, mentre gli inquirenti dell'Arma hanno ricostruito la vicenda. Grazie ai sistemi di videosorveglianza si è appurato che il ragazzo, mentre effettuava il buco, ha fatto scattare l'allarme e impaurito è fuggito a bordo di una vettura poi risultata essere stata rubata poco prima a Riccione. Nella fuga, però, il 27enne ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro il muretto di un'officina poco lontana dal supermercato. Non contento della malaparata, il ladro è tornato indietro e prima di puntare alle casse si è fermato per rifocillarsi dove è stato ammanettato dai carabinieri. Arrestato e portato in caserma, il pubblico ministero ne ha disposto il fermo.