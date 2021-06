Banda di ragazzini devasta la fermata dell'autobus nel cuore della notte

Alla vista dei lampeggianti dei carabinieri il gruppo si è disperso facendo perdere le proprie tracce, sono in corso le indagini per identificare i componenti

Una vera e propria devastazione quella che un gruppo di ragazzini, almeno una quindicina, ha messo in atto nel cuore della notte tra lunedì e martedì. Luogo del misfatto è stata una pensilina dell'autobus davanti al liceo Serpieri di Rimini che è stata completamente devastata. L'allarme è scattato intorno all'1.30 quando un cittadino ha chiamato i carabinieri per raccontare degli atti vandalici in corso. Sul posto si è precipitata una gazzella del Radiomobile ma, alla vista dei lampeggianti, il gruppo di giovanissimi si è disperso e approfittando del buio ha fatto perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini dei carabinieri che, dall'analisi delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la zona, stanno identificando gli autori del raid vandalico.