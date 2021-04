Banda di ragazzini mascherati da clown tenta di scassinare distributore di sigarette

Una banda di ragazzini, tre 17enni e un 18enne, è finita nella rete dei carabinieri mentre tentavano di scassinare un distributore di sigarette a San Giovanni in Marignano. L'allarme è scattato intorno alle 2 di domenica quando i residenti hanno sentito dei rumori sospetti provenire dalla strada e hanno chiamato il 112. Sul posto si è precipitata una pattuglia del Radiomobile di Cattolica e, arrivati sul posto, i militari dell'Arma si sono trovati davanti una scena a dir poco surreale. I quattro amici, uno dei quali indossava una maschera da clown, erano armati di un trapano a batteria con il quale stavano cercando di forzare il distributore. Accerchiati e bloccati, i ragazzini sono stati portati in caserma dove è emerso che solo uno di loro aveva da poco raggiunto la maggiore età. Mentre i minorenni se la sono cavata con una denuncia a piede libero, per il più grande sono scattate le manette per tentato furto aggravato e sarà processato per direttissima lunedì mattina. Tutti, una volta davanti alle divise, hanno cercato di giustificarsi sostenendo che si era trattato di una bravata.