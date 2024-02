Banda di ragazzini usa lo spray al peperoncino, caos nel centro commerciale

Pomeriggio agitato, quello di sabato, al centro commerciale riminese delle Befane dove un folto gruppo di ragazzini ha innescato un tafferuglio per poi spruzzare dello spray al peperoncino. Tutto è iniziato intorno alle 17.30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, i testimoni hanno raccontato che circa un centinaio di minorenni hanno iniziato a spintonarsi nel piazzale davanti all’ingresso principale della struttura. All’improvviso è spuntata una bomboletta di spray urticante il cui contenuto è stato spruzzato tra la folla causando momenti di tensione.

I primi ad intervenire sono stati gli addetti della vigilanza che, secondo quanto emerso, sono stati costretti ad aprire le porte per far circolare l’aria mentre nel frattempo è stato dato l’allarme che ha fatto accorrere sul posto due pattuglie dei carabinieri. All’arrivo dei militari dell’Arma, tuttavia, si è scatenato il fuggi fuggi generale dei minorenni che si sono confusi coi frequentatori all’interno del centro commerciale. Sono in corso gli accertamenti, visionando le telecamere di videosorveglianza della struttura, per ricostruire con esattezza quanto accaduto e identificare chi ha usato lo spray.