Banda strappa le collane d'oro dal collo dei turisti: tre ragazzi in arresto

Sono stati bloccati subito dopo aver derubato dei giovani turisti lombardi. I Carabinieri di Riccione, venerdì sera, con un servizio mirato di controllo (in borghese e in uniforme) nella zona del Marano sono riusciti a bloccare alcuni componenti di una banda: un 18enne tunisino e due 17enne, un marocchino e un italiano, tutti residenti in provincia di Milano.

Il Nucleo operativo e i colleghi della Stazione di Riccione avevano notato i tre perché correvano a tutta velocità e così hanno capito che stavano fuggendo. Li hanno inseguiti e fermati, una manciata di secondi e sono arrivati anche i turisti lombardi che chidevano aiuto perché erano stati aggrediti e derubati.

I turisti appena hanno visto gli aggressori li hanno riconosciuti e hanno spiegato di essere stati prima circondati e poi i tre hanno strappato loro dal collo le catenine d'oro. I carabinieri hanno trovato addosso al 18enne e ai due 17enni ben cinque colline strappate o rapinate poco prima, e i malcapitati ne sono rientrati in possesso. I tre della banda sono stati portati in caserma per l’identificazione: i due minorenni sono stati dichiarati in arresto e accompagnati nel centro di accoglienza di Bologna, così come concordato con l’autorità giudiziaria per i minorenni di Bologna. Il maggiorenne, invece, già noto alle forze dell'ordine, è stato condotto in carcere in attesa della convalida del fermo.