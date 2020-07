Bande di spacciatori tra il parco Murri e la stazione, arrestata una coppietta

Si è conclusa con due arresti la prima fase d’indagini condotte dalla Polizia Locale di Rimini che nel pomeriggio di ieri ha fatto scattare le manette ai polsi di due spacciatori, pizzicati nella zona della stazione dopo una scrupolosa attività investigativa. Stavano seguendo i loro movimenti già da qualche giorno, dopo che erano stati notati e identificati nell’area del Parco Murri a Bellariva, dove da tempo la Polizia Locale sta svolgendo un'indagine antidroga e anti degrado, che è iniziata subito dopo l’arrivo di numerose segnalazioni dei residenti. Denunce di degrado, risse e presenze di spacciatori che hanno impiegato in questi giorni, al parco adiacente la Via Regina Margherita, diverse pattuglie, sia in abiti civili che in divisa che con l’ausilio delle unità cinofile antidroga. Un presenza per garantire la sicurezza che, nei giorni scorsi, ha registrato movimenti e persone sospette, facendo intervenire gli agenti con fermi e identificazioni di numerose persone. E’ stata da questa scrupolosa attività di controllo, che è emersa la presenza di 2 bande rivali di spacciatori che stavano iniziando ad occupare la zona del Parco Murri. Due gruppi contrapposti di cittadini prevalentemente stranieri, che avevano i medesimi interessi illeciti, finalizzati allo spaccio; una banda composta da cittadini senegalesi e nigeriani e l’altra da marocchini e tunisini, che attraverso propri canali si rifornivano di sostanze stupefacenti per venderle nella zona del parco di Bellariva.

E’ stato da qui che gli agenti hanno iniziato a seguire i movimenti sospetti di una coppia, già identificata e conosciuta, fino a pizzicarla in flagranza di reato, nella zona della stazione di Rimini, dove si erano appena riforniti. Dopo aver notato l’illecito acquisto infatti, i 4 agenti in abiti civili hanno fermato l’uomo e la donna sospetti, alla fermata dell’autobus e hanno proceduto alla perquisizione. L’arresto della coppia - entrambi già noti alle forze dell'ordine con foglio di via, lui con esclusione dall’Italia e lei da Rimini - è avvenuto alle ore 20,40 di eri sera e ha fatto scattare la procedura del processo per direttissima. Si tratta un giovane tunisino e di una ragazza italiana, che nascondeva diverse dosi - già confezionate - di sostanze stupefacenti nel reggiseno. Sequestrate in tutto tre dosi di eroina, 2 di cocaina e diverse dosi di marijuana per oltre 12 grammi.

“Si tratta di un’attività e di presidio di quella zona - sottolinea la Polizia Locale di Rimini - che continuerà anche nei prossimi giorni insieme e di concerto con le forze dell'ordine per eliminare definitivamente tutte le situazioni di degrado che in questi giorni sono state segnalate.”