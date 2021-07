Bandiere Verdi: nono vessillo consecutivo per Cattolica, spiaggia adatta ai bambini

La cerimonia di consegna delle Bandiere verdi dei pediatri si è svolta stamani, 10 Luglio 2021, ad Alba Adriatica (Teramo) presso il Parco pubblico "Bambinopoli Comunale" sul Lungomare Marconi. Il riconoscimento è stato ritirato dall'Assessore alle politiche sociosanitarie, Danele Cerri. In rappresentanza dell'Amministrazione hanno preso parte all'incontro anche l'Assessore all'ambiente Lucio Filippini e la Presidente del Consiglio Silvia Pozzoli. Dal 2012 la città di Cattolica si fregia di questo riconoscimento anche grazie ai servizi offerti dagli operatori dell’accoglienza. “Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare e, nelle vicinanze parchi, gelaterie, strutture sportive, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi”. Sono queste alcune delle caratteristiche che deve possedere una spiaggia “Bandiera Verde 2021”.

La bandiera verde indica una località con caratteristiche adatte ai bambini, selezionata attraverso un'indagine condotta fra un campione di pediatri. Questi riconoscimenti sono stati assegnati per la prima volta nel 2008, mediante una ricerca ideata e condotta dal Professore Italo Farnetani.L’Amministrazione esprime la propria felicità e soddisfazione. “Non vediamo l’ora – commenta il l’Assessore Cerri - di condividere questo riconoscimento con tutta la comunità cattolichina. C’è una grande attenzione da parte dell’Amministrazione e di quanti operano nel settore dell’accoglienza verso le famiglie con bambini al seguito affinché possano trascorrere il proprio periodo di vacanza nel modo più idoneo e sicuro, anche in base alle valutazioni dei pediatri. Genitori e figli possono trarre dalla vacanza anche vantaggi, con benefici per la salute e la crescita”.

“Il nostro impegno amministrativo – sottolinea l’Assessore Filippini – si misura con azioni di miglioramento continuo e duraturo nel tempo verso la sostenibilità ambientale come impegno per le nuove generazioni. La qualità delle nostre spiagge viene riconosciuta dall’assegnazione della Bandiera Blu che non si riferisce semplicemente allo stato delle acque, ma anche altri aspetti che riguardano la raccolta differenziata, la mobilità, le acque reflue. Siamo soddisfatti per questo lavoro a 360 gradi”. “Cattolica – aveva rimarcato il Sindaco Mariano Gennari - si conferma una città a misura di famiglie e piccoli vacanzieri. La bandiera verde assegnata anche per la stagione 2021 è notizia splendida per i nostri cittadini, per quanti operano nel settore turistico e per i villeggianti che scelgono la Regina dell'Adriatico come meta per i loro bagni".