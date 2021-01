Bando per i piccoli musei, Croatti: "Un aiuto essenziale per tante realtà della provincia"

A partire da lunedì e fino al 25 gennaio è possibile partecipare al bando per i finanziamenti in favore dei piccoli musei. L’avviso pubblico per il riparto del fondo per il funzionamento di queste realtà museali è sul sito del Mibact ed è rivolto a musei regionali, provinciali, civici o privati. "Il Movimento 5 Stelle si è battuto molto per l'istituzione di questo fondo, una misura importante in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo - afferma il senatore riminese Cinque Stelle Marco Croatti - Si tratta infatti di aiuti essenziali alla sopravvivenza, la conservazione e la crescita di tante piccole realtà museali, che costituiscono un patrimonio da proteggere e valorizzare, in un’ottica di sviluppo del principio di cultura diffusa. La provincia riminese, in particolar modo il nostro entroterra, è ricca di piccoli musei che rappresentano preziose testimonianze della cultura e delle tradizioni del nostro territorio. Uno straordinario ed eterogeneo patrimonio che esprime un forte legame con le comunità locali prendendo vita in un itinerario che tocca circa 30 musei nei vari comuni di Rimini"-

Prosegue Croatti: "I progetti per partecipare al bando potranno riguardare: funzionamento ordinario del museo, interventi per l’abbattimento di barriere architettoniche, implementazione della fruibilità del patrimonio, adeguamento alle norme di sicurezza (anche per il contenimento dell’emergenza covid), potenziamento delle attività di promozione e comunicazione. L’auspicio è che questo bando, che finanzia progetti fino a 10.000 euro, possa contribuire a valorizzare, proteggere e valorizzare i piccoli musei della nostra provincia".