Bando per l’aggiudicazione dei lavori di completamento della scuola di Canonica

Sono pubblicati da mercoledì il bando e il disciplinare di gara per l’aggiudicazione dei lavori per il completamento della scuola dell’infanzia di Canonica. Come anticipato in precedenza, la modalità di scelta dell’impresa contraente è quella dell’individuazione e valutazione delle proposte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 80 punti all’offerta tecnica e di 20 punti a quella economica. In sostanza, la procedura di aggiudicazione tiene conto innanzitutto della migliore offerta sotto il profilo tecnico, a cui viene attribuita una prevalenza preponderante, e della migliore proposta economica, a cui viene assegnato un punteggio minore. L’appalto, dell’importo di 1.206.644,57 euro compresi gli oneri per la sicurezza, prevede l'esecuzione di tutte le opere che devono ancora essere realizzate: a tal fine tutti i documenti di progetto sono stati aggiornati allo stato attuale della situazione. Duecentosettanta, invece, i giorni entro i quali l’intervento dovrà essere portato a termine a partire dalla data di consegna dei lavori, mentre per accelerare l’esecuzione degli stessi l’Amministrazione contraente si riserva di consegnare i lavori in via d’urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto, nel rispetto di quanto stabilito dalle normative.