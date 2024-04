Bando regionale per le attività economiche, Indino: "Ha da subito riscosso tanto interesse"

“Che il bando regionale per la riqualificazione delle attività economiche fosse tanto atteso dagli imprenditori del nostro territorio – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino - era già confermato dalla grande partecipazione avuta al convegno che abbiamo organizzato a inizio marzo per andare nei dettagli della nuova Legge regionale sull’economia urbana e dei finanziamenti per le imprese in cui abbiamo avuto l’intervento, tra gli altri, dell’assessore regionale al Commercio e al Turismo, Andrea Corsini".

"Sono bastate poche ore dalla pubblicazione del bando regionale con un primo stanziamento di 10 milioni di euro per la riqualificazione del commercio e dei pubblici esercizi per avere la fila ai nostri uffici. Nel ribadire che la nostra associazione è disponibile per tutte le informazioni e per l’avvio delle pratiche per fare domanda, voglio subito fare un appello a tutti gli imprenditori del commercio al dettaglio, dei pubblici esercizi, agli ambulanti e anche alle discoteche che sono state inserite tra i beneficiari di questa misura anche grazie all’impegno che abbiamo profuso: fatevi avanti e fate presto. Approfittate di questa importante misura di sostegno per riqualificare le attività. Ne beneficerà l’attività stessa, ma anche la città perché le micro e piccole imprese del commercio sono le porte sulla pubblica via, la cornice delle passeggiate, contribuiscono all’attrattività turistica e alla vita quotidiana dei residenti".

"Abbiamo lavorato molto sui tavoli della Regione affinché la spesa minima per gli investimenti fosse ridotta, affinché più imprenditori potessero accedere alla misura e siamo soddisfatti di quello che la Regione Emilia Romagna ha tradotto nel bando. In sostanza, il bando regionale per il sostegno delle imprese del commercio di vicinato e ambulante, dell’intrattenimento e dei pubblici esercizi mette a disposizione sostegni a fondo perduto, nella misura massima del 40% della spesa ammessa incrementabili, con ulteriori premialità, e un massimale di 70.000 euro per impresa, con una spesa minima di investimento di 20.000 euro al netto dell’Iva. Le domande di contributo dovranno essere presentate dal 16 aprile al 14 maggio, ma è prevista la chiusura anticipata della finestra al raggiungimento delle 400 domande. Per questo ci siamo messi da subito al servizio degli imprenditori con l’obiettivo di affiancarli in questo importante momento di programmazione per il futuro”.