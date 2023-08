Bando riduzione Tari, aperti i termini per le domande di sostegno alle famiglie più in difficoltà

Fino al 24 novembre 2023 (e a partire dallo scorso 8 maggio) sono aperti i termini per la presentazione della domanda al contributo riduzione Tari, il bando, finanziato dal Comune di Rimini, che attribuisce il diritto alla riduzione del 90% sulla Tassa Rifiuti. La riduzione della Tari viene calcolata sull'importo dovuto, relativo all'anno in cui avviene la raccolta domande e scontata direttamente l’anno successivo, con l’emissione della bolletta.

La riduzioni della Tari a sostegno delle famiglie più in difficoltà, si rivolge anche alla categoria dei lavoratori autonomi, oltre a tutte le altre categorie previste dal bando, che sono le seguenti:

- Pensionati ultra sessantenni oppure invalidi dal 74% in su (senza limite di età) con un valore ISEE fino ad euro 13.000, che presentino almeno una delle seguenti situazioni famigliari: a) essere soli; b) con coniuge pensionato; c) con a carico minori di età inferiore a 16 anni;

- Nuclei famigliari con un valore ISEE fino a 9.000 euro;

- Nuclei famigliari in cui è presente almeno una delle seguenti categorie di lavoratori con valore ISEE fino a 25.000 euro: a) lavoratori disoccupati a causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e/o titolari di co.co.co non rinnovate; b) lavoratori in cassa integrazione guadagni o sospesi e/o interessati da una riduzione dell’orario, pari almeno al 50% del limite contrattuale individuale.