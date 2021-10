Bar Romani: il locale del quartiere Celle è Bottega Storica del Comune di Rimini

Il cuore riminese batte forte al Bar Romani di via Popolia: una pietra miliare della vita dei riminesi del quartiere e non solo. Un bar che ora è Bottega Storica del Comune di Rimini e che con la consegna della targa speciale entra a far parte degli itinerari disegnati dal progetto di Confcommercio, allo scopo di fare conoscere a turisti e riminesi l’identità del territorio attraverso le attività commerciali che ne hanno scritto la storia. I fratelli Sante e Augusto Romani aprono il Bar Romani nel lontano 1959, poi nel 1962 passano l’attività al terzo fratello, Andrea. Ora dietro al bancone c’è ogni giorno Rodolfo, figlio di Sante, che ha ufficialmente rilevato l’attività nel 1996, ma che dietro al bancone del Bar Romani ci è stato fin da ragazzino.

“Tenevamo molto a diventare Bottega Storica perché il nostro bar è un luogo storico per i riminesi – spiega Rodolfo Romani -. Ne siamo davvero orgogliosi. Il locale ha iniziato con la licenza di locanda e quel sapore familiare di ritrovo di comunità non lo abbiamo mai dimenticato. Le foto storiche appese alle pareti raccontano le epiche sfide di biliardo e boccette e quelle delle squadre di calcio che fin dagli anni Sessanta hanno portato con orgoglio il nome del quartiere Celle sui campi di tutta la provincia. Ancora, tra i tavolini, si racconta la storia sportiva di Rimini, essendo questo uno dei primi Club della squadra di calcio biancorossa sorti in città. Qui poi, è ancora possibile vedere le macchine da scrivere che erano messe a disposizione dei clienti quando il computer non esisteva, così come si può ammirare la storica collezione di whisky con bottiglie anche a fine Ottocento”.

“Il Bar Romani è una pietra miliare della vita dei riminesi del quartiere Celle e non solo – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini -. Da qui è partito il tifo organizzato biancorosso negli anni Sessanta, qui la storia identitaria di Rimini e delle sue passioni è ben chiara ed è rimasta nel tempo. Sono felice che il Bar Romani, nostro storico socio di Confcommercio, possa fregiarsi del titolo di Bottega Storica. Sia noi come Associazione, sia i proprietari, ci siamo impegnati molto perché avvenisse. Un premio ad un’attività portata avanti da intere generazioni di riminesi e conosciuta ben al di fuori del quartiere”.