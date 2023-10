Una bara da morto abbandonata nel cassonetto tra i rifiuti, il caso fuori dall'ingresso del cimitero

Non certo un bel biglietto da visita. Ha generato sdegno e amarezza il singolare fatto accaduto al cimitero di San Clemente: poco distante dalle tombe, in un cassonetto dell’immondizia, è apparsa tra i rifiuti una bara. Le fotografie dell’oggetto abbandonato hanno in poco tempo fatto il giro del web, con le immagini rilanciate sulla pagina “Sant’Andrea in Casale”. Scrive una cittadina: “Ingresso del cimitero, mai avrei pensato di vedere una cosa simile”. In poco tempo la notizia si è diffusa e c’è chi non ha perso occasione per ironizzare: “Vendo per sbagliata misura cassa da morto usata poco, con ancora il suo imballo. No curiosi. Zona cimitero San Clemente. Ai primi 5 in omaggio un badile”. Come riporta la stampa locale, il Comune appena venuto a conoscenza della vicenda si è subito interessato per porre rimedio: l’amministrazione ha spiegato che si è trattato di un grave errore, al quale gli addetti incaricati hanno poi subito rimediato. Il caso sarebbe avvenuto dopo una dissepoltura.