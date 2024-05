Una piccola barca fa capolino nella rotonda, nuovo look all'ingresso del quartiere di Raibano

Si tratta di una piccola barca dismessa e in giacenza nei magazzini di Geat da tantissimi anni. Due ragazzi di Riccione, Leonardo Battistini e Michele Migani, appassionati di restyling di cose vecchie o ammalorate, si sono fatti carico volontariamente e gratuitamente di sistemare il manufatto che, in accordo con l’assessorato ai lavori pubblici del comune, è stato posizionato dagli operativi di Geat presso la rotatoria posta all’intersezione tra le Vie Berlinguer e Fossombrone, nei pressi dell’ingresso del quartiere ‘Raibano’.

Il loro lavoro ha riguardato la sistemazione della barca, la stuccatura e riverniciatura della stessa coi colori bianco e azzurro, oltre alla realizzazione della scritta Riccione su ambo i lati. Presenti all’inaugurazione il presidente di Geat Fabio Galli, l’assessore ai lavori pubblici Simone Imola, i due ragazzi autori del restyling, alcuni consiglieri comunali e cittadini del quartiere.

Questa è l’ultima di una serie di ‘restituzioni’ alla città di oggetti ammalorati e poi risistemati, che sono state effettuate da associazioni e cittadini, in collaborazione con Geat e l’amministrazione comunale. Si ricordano in precedenza la panchina rossa contro la violenza sulle donne verniciata da Famjia Arciunesa, la panchina europea dedicata all’inclusione e pitturata di blu dai ragazzi del Centro 21; inoltre le panchine viola della gentilezza della Croce Rossa e quelle recuperate, insieme ad alcune rastrelliere per bici, dai ragazzini del Riccione Calcio 1926 e posizionate nei pressi del campo sportivo di Spontricciolo. Infine, ultime in ordine di tempo, le cinque panchine bianche risistemate dall'associazione Riccione Coraggiosa, come simbolo contro le morti sul lavoro.

Fabio Galli, presidente di Geat: ”Ci tengo innanzitutto a ringraziare Michele e Leonardo per il lavoro svolto; fa sempre immensamente piacere vedere cittadini riccionesi che chiedono di poter sistemare oggetti ammalorati che poi cerchiamo di riutilizzare in città dove possono tornare utili o abbellire alcuni luoghi come in questo caso rotatorie senza ancora il manufatto di arredo all’interno. L’auspicio è quello di vedere questa operosità anche in futuro”.

Simone Imola, assessore ai lavori pubblici del comune di Riccione: ”Ringrazio Geat e i due ragazzi per il lavoro svolto, rimangono da allestire quattro rotatorie in città e cercheremo di completare il lavoro nel più breve tempo possibile, anche in collaborazione con soggetti privati. Sempre a Raibano nei prossimi giorni, in collaborazione con la nostra azienda in house, effettueremo l’asfaltatura di Via Gradara, altra opera attesa in questa zona, e il posizionamento dei nuovi giochi per bambini a cura dell’assessorato all’ambiente”.