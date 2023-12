Una città più attenta alle esigenze dei disabili grazie all’abbattimento di diverse barriere architettoniche

È stato recentemente completato l’intervento diffuso per l’abbattimento delle barriere architettoniche in diversi punti della città, approvato dalla giunta comunale a giugno e avviato lo scorso agosto: 62.500 euro il costo dei lavori – interamente finanziati dal Ministero dell’Interno – che hanno interessato alcune vie nel capoluogo e nella frazione di Stradone.

Gli interventi

Diversi gli interventi effettuati in via Fratelli Cervi, dove uno stallo per persone con disabilità è stato modificato con la pavimentazione autobloccante forata (difficilmente utilizzabile da persone con limitate capacità motorie) sostituita da masselli in cemento pieni. In corrispondenza del posto auto, inoltre, è stato realizzato un nuovo attraversamento pedonale con rampe d’accesso sul marciapiede opposto.



Un intervento simile ha interessato via Dante di Nanni, dove è stato riqualificato e reso accessibile il marciapiede nei pressi del civico 27. Oltre alla sistemazione della pavimentazione di uno stallo di sosta per persone con disabilità all’altezza dei civici 29-33, nei pressi dei civici 27-29 è stato realizzato anche un attraversamento pedonale rialzato completamente accessibile.



In via Daniele Felici – nei pressi dell’incrocio con le vie Bixio e Buonarroti – è stato riqualificato e reso accessibile il marciapiede all’altezza del civico 58, mentre cinque stalli moto nel parcheggio dei Cappuccini sono stati riconvertiti a posto auto riservato a persone con disabilità. A Stradone, infine, sulla provinciale Uso è stato realizzato un nuovo attraversamento pedonale segnalato da lampeggianti nei pressi di via Venezia Gessi, a servizio dei residenti dell’abitato.

Città più inclusiva

“L’accessibilità è un obiettivo che si raggiunge gradualmente, riqualificando le nostre città nell’ottica di renderle progressivamente più inclusive e alla portata di tutti” dichiara la vice sindaca, assessora ai Lavori pubblici e all’Accessibilità, Pamela Fussi. “Con questo intervento abbiamo reso possibile anche a persone con ridotte capacità motorie il passaggio e l’accesso in luoghi molto frequentati, più volte oggetto di segnalazione da parte dei cittadini. L’accessibilità in ogni caso è per tutti – conclude la vice sindaca – come dimostra chiaramente l’attraversamento pedonale in via Provinciale Uso, che collega in sicurezza i due lati di una strada molto trafficata a beneficio di tutti i residenti, senza alcuna distinzione”.

Un pino da abbattere

A completamento dei lavori in via Dante Di Nanni, nella giornata di domani (venerdì 29 dicembre) verrà abbattuto il pino che con le sue radici aveva danneggiato la pavimentazione del posto auto per persone disabili appena riqualificato: dopo l’esito negativo delle prove di trazione e l’analisi effettuata da un agronomo, infatti, l’abbattimento dell’albero è stato disposto per la sua propensione al cedimento, da cui potrebbe derivare un pericolo per la sicurezza e l’incolumità di persone, animali e oggetti.



Per rendere possibile l’esecuzione dell’intervento, dalle ore 7 alle ore 17 della giornata di domani (venerdì 29 dicembre), e comunque fino al termine dei lavori, nel tratto di via Dante Di Nanni compreso tra i civici 29 e 33 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della strada, esteso anche al parcheggio pubblico lato mare. Nello stesso tratto, inoltre, la circolazione avverrà a senso unico alternato con limite di velocità di 30 km/h, valido nei 100 metri precedenti l’area di cantiere in entrambi i sensi di marcia.