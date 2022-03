Basta plastica in mare, invito rivolto a tutta la cittadinanza per una domenica dedicata all'ecologia

Il Polo Est Village domenica (13 marzo) ospiterà a Bellaria-Igea Marina un evento in cui crede fortemente: “Ripuliamo

il mare”, una mattinata dedicata alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente. “Per noi è fondamentale aumentare la consapevolezza e migliorare le nostre abitudini per preservare il futuro dell'umanità, delle specie viventi e della flora” queste le parole degli organizzatori Romagna Paddle surf che si ritroveranno al Polo Est Village, domenica mattina

alle ore 10,30.

Due squadre, una in acqua con i sub, e una di terra, a piedi sulla battigia, che contribuiranno alla pulizia del mare e della spiaggia. L’evento è aperto a tutti con prenotazione obbligatoria info@romagnapaddlesurf.it 339.3203627 (Simone), 334.8486604 (Cristian). A fine mattinata un rifresco sarà offerto a tutti i partecipanti. Il polo est village si prepara così ad una bellissima stagione di eventi, spettacoli e attività per adulti e bambini.