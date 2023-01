Bava di lumaca, l'azienda studia nuove gocce cosmetiche. "Sarà la nuova frontiera dell’anti-age"

Accolta inizialmente con un’ombra di pregiudizio, per le holding planetarie della cosmetica non è stato semplice accettare che una sostanza naturale così semplice potesse avere delle proprietà così straordinarie, la bava di lumaca è ormai diventata uno dei prodotti più richiesti per lo skin care. Definito il vero “elisir di giovinezza”, la bava di lumaca - già nota alle popolazioni più antiche che la utilizzavano anche a fini terapeutici - è un rimedio efficace contro rughe, invecchiamento precoce, acne, smagliature, caduta di capelli e molto altro ancora. Naturale al 100%, fonte di vitamine A ed E, acido glicolico, elastina e collagene, la bava consente infatti di rigenerare la pelle idratandola, nutrendola in profondità, esfoliandola donando un effetto lifting immediato.

Tra le aziende che stanno investendo nello studio e nella ricerca per affinare e migliorare la lavorazione di questa meravigliosa sostanza naturale c’è Demetra Rimini che, nelle prime colline riminesi, su un terreno di 10 mila metri quadrati, dalla primavera del 2021, ha creato il più grande allevamento di lumache dell’Emilia Romagna.

“Per ottenere il miglior prodotto possibile - spiega il titolare Daniele Bartocci - è necessario curare tutta la filiera produttiva, dall’allevamento delle nostre chiocciole Helix Aspersa Muller al laboratorio di trasformazione, dove la bava stabilizzata con aloe, burro di karitè, acido ialuronico e centella diventa a tutti gli effetti un cosmetico”.

La ricerca di Demetra, in questi anni, si è concentrata in particolare sulla linea visage: “Anziché sfornare mille prodotti - spiega Daniele - abbiamo preferito specializzarci esclusivamente sulla cura del viso e sulle varie esigenze della pelle. Per il momento, la nostra linea è composta da soli tre prodotti: la crema, il siero ed il contorno occhi. E tutti hanno una concentrazione di pura bava di lumaca che supera l’80%. Abbiamo però in cantiere un nuovo straordinario cosmetico in grado di rivoluzionare il mercato, ovvero gocce di altissima qualità che, nei primi test, hanno dato risultati mai visti prima. E’ un prodotto che nascerà a Rimini e di questo ne siamo orgogliosi”.