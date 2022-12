Dalla bava di lumaca nasce il nuovo elisir di bellezza, un contorno occhi ideato dall'azienda riminese

Dagli allevamenti di chiocciole delle colline riminesi nasce il nuovo elisir di bellezza. Si tratta di un contorno occhi brevettato negli stabilimenti produttivi di Demetra composto all’80,3% da pura bava di lumaca. I protagonisti di questa nuova crema cosmetica sono l’Acido ialuronico e, come detto, l’80,3% di pura bava Helix Aspersa Muller, estratta manualmente per garantire qualità ed un processo 100% cruelty free.

“La pura bava di lumaca - spiega Daniele Bartocci, titolare di Demetra - è un ingrediente straordinario, perché contiene naturalmente al suo interno un pool di principi attivi quali allantoina ed elastina che, unite ad un alto contenuto di proteine e vitamine, promuovono l'ossigenazione dei tessuti, conferendo visibilmente una pelle più sana e luminosa. Del resto, la bava di Lumaca ha una composizione complessa di sostanze attive che la rende un ingrediente cosmetico unico e non replicabile in laboratorio. Contenuto naturalmente nel secreto di Helix Aspersa Muller è anche l'acido glicolico, che stimola direttamente la produzione di Collagene, donando al viso un aspetto più tonico e levigato. Ma è grazie all’unione con la Calendula, dal potente effetto lenitivo, e Camomilla, dall'azione cicatrizzante e antinfiammatoria, che il contorno occhi Demetra diventa un fedele alleato per combattere i radicali liberi e gli inestetismi del viso come borse e occhiaie”.