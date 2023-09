I "Baywatch" riminesi vanno in vacanza, ultime ore di lavoro. "La nostra è una missione di vita"

“Ora in vacanza ci andiamo noi”. I bagnini di salvataggio salutano l'estate. Un'estate che sta finendo, rinnovando l'appuntamento all'anno prossimo. Ora inizia la vacanza dei 'baywatch romagnoli'. Una foto immortala la stagione ormai agli sgoccioli di alcuni bagnini di salvataggio di Viserba di Rimini. L'ultimo giorno di lavoro sarà domenica, 17 settembre. Il veterano Alberto Pazzaglia, alias Betobahia, che ai bagnini ha dedicato anche una canzone inno nazionale 'Angeli Rossi', spiega che "ormai i turisti sono in calo, e portare avanti il servizio dei bagnini di salvataggio sarebbe eccessivo, ma forse qualcuno aveva chiuso i battenti troppo presto, direi che adesso è il momento giusto".

Una stagione estiva portata a termine con la solita professionalità dai 'Baywatch', lunghe giornate sotto il sole e in mezzo al mare passate a sorvegliare i bagnanti, ma sempre pronti a cercare di prevenire incidenti e fastidiosi infortuni sulla spiaggia, e ovviamente a intervenire con prontezza nei casi di emergenza.

Betobahia traccia un bilancio: "E' stata una estate intensa, caratterizzata da incidenti, soccorsi, contusioni, fratture, tuffi spericolati, colpi di sole. Non sono mancate crisi epilettiche in spiaggia. Ma anche persone che si sono ritrovate al largo senza volerlo, spinte dal vento. Ma per fortuna devo dire che non ci sono stati incidenti gravi, credo anche grazie al nostro lavoro di prevenzione".

Betobahia cantautore della famosa canzone “Ciapa la galeina” e bagnino con 35 anni di servizio da Baywatch, spiega che "nel nostro lavoro non bisogna mai tirarsi indietro, nel bene e nel male. Ormai fare il bagnino di salvataggio più che un lavoro è una passione, uno stile di vita, una vera missione verso il prossimo. Non nego che alcune giornate calde sotto il sole possono snervare fisicamente e psicologicamente. Purtroppo con l'abbassamento delle temperature di questi giorni si corre maggiormente il rischio di malori, non ci resta che salutare amici e turisti. Con l'augurio di rivederci l'anno prossimo sulle stesse spiagge esclusivamente made in Romagna”.