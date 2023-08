Alla Beach Arena in 13 mila per ascoltare le note mixate da Peggy Gou, giovani da tutta Italia

Dal popolo dei 13mila radunati alla Rimini Beach Arena con il sold out di sempre per la deejay più richiesta del momento, fino al Ferragosto della cultura che ha fatto il pieno di visitatori nei musei tutti aperti della città. E ancora i mille che hanno partecipato all'alba alla messa del Vescovo per la solennità di Maria Assunta, passando per la cornice del parco Marecchia gremito di famiglie e bambini per la visione dei film proposti da Tiberio Cinepicnic, fino alla cornice di festa e spensieratezza che ha animato la spiaggia e il lungomare in una serata punteggiata da mille proposte e feste a tema, da quelle organizzate dai comitati turistici a quelle dei bagnini. È la fotografia del ponte di Ferragosto a Rimini, fra musica, spettacoli e cultura.

Più di 13mila giovani da tutta Italia e non solo si sono dati appuntamento sulla spiaggia della Rimini Beach Arena per ascoltare le note mixate da Peggy Gou, la dj sudocoreana famosa in tutto il mondo che con il singolo “(It Goes Like) Nanana” ha scalato le vette delle classifiche musicali. Con un set tra techno, house ed electro, impreziosita da tocchi di K-pop, l’icona di questa estate ha fatto ballare tutta la Beach Arena insieme agli altri ospiti di rilievo internazionale come Anotr, Black Coffee, Carlita, Seth Troxler, Sossa.

Centro storico gremito anche per gli appassionati di arte e cultura che hanno accolto l’invito di Ferragosto nei Musei della città: oltre 700 persone hanno visitato il Fellini Museum e la mostra fotografica di Marco Pesaresi, mentre sono stati in 600 a varcare la soglia del Museo della città e della Domus del chirurgo.