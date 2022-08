Alla Beach Arena si torna negli Anni 90. Reunion storica di Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso

Un tuffo nei magnifici Anni 90. Quando i ragazzini tornavano di corsa a casa da scuola per accendere la radio. E ascoltare quelli che poi sarebbero stati i brani del momento. Hanno dettato le tendenze, “imposto” i ritmi del popolo della notte. Il tempo trascorre via veloce, ma i ricordi restano, fino a riaffiorare. C’erano tutti gli ingredienti giusti, alla Rimini Beach Arena, per una serata che sa di ritorno alle origini. In tanti martedì (16 agosto), nel dopo Ferragosto, si sono fatti cullare dalle note di Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso tornati assieme per un tour che vedeva nella tappa di Rimini un appuntamento speciale.

Era, infatti, il 1994 quando andò in onda all’Aquafan di Riccione uno tra gli storici spettacoli del poker del Deejay Time, che ora da giugno a settembre tornano a conquistare il pubblico con Adven Tour. Tutto svoltò in quel 1994, dopo gli esordi una decina di anni prima in radio, quando Albertino si faceva affiancare da un giovanissimo Jovanotti e Marco Biondi. Nel 1995-1996 fece seguito lo show di Assago, la notte di Capodanno, un altro successo. La trasmissione ormai era diventata un vero e proprio cult. Un programma in grado di fare la storia della radio italiana.

Ad aggiungere ulteriore pepe è stato il recente compleanno di Albertino. Che nato nel 1962, ha festeggiato lo scorso 7 agosto, i suoi primi 60 anni. Una serata quella alla Beach Arena attesa e che è stata un tuffo nella musica dance amata non solo dalle generazioni passate ma anche dalle attuali. I quattro deejay si sono alternati durante la serata alla consolle, acclamati dal pubblico. Dopo Rimini, Deejay Time trasloca a Malta.