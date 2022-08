Beach Arena a pieno regime, dopo Kalkbrenner la reunion con Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso

Ancora tantissime le persone che ieri sera si sono ritrovate in piazza Malatesta per assistere alla magia e all’incanto di Peter Pan nei giardini di Kensington, la novità dell’estate 2022. Lo spettacolo creato appositamente per Rimini da Festi Group con la regia di Monica Mainone, sarà tra gli appuntamenti di punta del fine settimana di Ferragosto, portando coreografie, proiezioni e musica ogni sera fino a lunedì 15 agosto, con doppia replica alle 21.30 e alle 22.30. Nelle quattro serate di spettacoli, sarà inoltre possibile approfittare dell’occasione per visitare il Fellini Museum, il teatro Galli e il Part – Palazzi dell’arte Rimini, ad ingresso libero e gratuito dalle ore 20 a mezzanotte.

Si scalda l’atmosfera della Rimini Beach Arena a Miramare: si parte questa sera sabato 13 agosto, con Circoloco, il party ibizenco per antonomasia, che porta on stage a Rimini Maceo Plex, Mochakk, Peggy Gou, Seth Troxler, The Martinez Brothers e Sossa. Domani, domenica 14 agosto l’evento tra i più attesi, il Social Music City On The Beach: dal pomeriggio a sera sul palco si alterneranno artisti internazionali come Paul Kalkbrenner, Salmo, Loco Dice, Marco Carola, Armonica e Brina Knauss. A Ferragosto si prosegue con i rapper VillaBanks e Bresh e “Random” la prima e unica festa a caso in Italia. Per finire martedì 16 agosto sul palco della Rimini beach Arena arriva Deejay Time al gran completo con Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso.

Tanti anche gli eventi curati dai Comitati Turistici di Miramare, Rivazzurra, Marebello, Rivabella, Viserba, Viserbella, Torre Pedrera: musica, ballo e intrattenimento per tutte le età per trascorrere un Ferragosto in allegria.